BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu: Bu maç hocalar için...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ta geçen sezon gelen hoca tartışılıyor. Bu maç Abdullah Avcı için değil ama Valerien Ismael için önemli." dedi. | Beşiktaş - Trabzonspor haberleri (BJK - TS spor haberi)
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