BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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