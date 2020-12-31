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"Belhanda ve Pelkas yetenek konusunda Ljajic'in yanına yaklaşamaz"

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Medyası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Belhanda ve Pelkas yetenek konusunda Ljajic'in yanına yaklaşamaz." dedi.
31.12.2020
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