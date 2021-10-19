19 Ekim 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş Sporting maçı sonrası Josef de Souza: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Bu detay mağlubiyete sebep oldu." dedi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı..."
- Ahmet Akcan: "Galatasaray Son Dönemde Defanstan Çıkarken Top Kaybedip Kalesinde Pozisyon Görüyor"
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı..."
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- Ahmet Akcan, Fenerbahçe'nin Serbest Vuruştan Yediği Golde Altay'ı Eleştirdi / Artı Futbol/18.10.2021
- İşte Beşiktaş'ın en büyük handikapı! "Sporting'i yenebilir ama..."
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- İşte Beşiktaş'ın en büyük handikapı! "Sporting'i yenebilir ama..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...