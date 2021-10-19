Beşiktaş Sporting maçı sonrası Josef de Souza: Detaylar mağlubiyete sebep oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Bu detay mağlubiyete sebep oldu." dedi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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