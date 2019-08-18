18 Ağustos 2019, Pazar
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Beşiktaş sezona kötü başladı
Beşiktaş 7 sezon sonra Süper Lig'e mağlubiyetle başladı. Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah beyazlılar tarihindeki en ağır ilk hafta mağlubiyetini aldı.
18.08.2019
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