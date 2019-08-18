18 Ağustos 2019, Pazar

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Abdullah Avcı'dan sistem yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mağlubiyeti sonrası çabuk toparlanmaları getirdiğini dile getirdi.​ Sivasspor Teknik Direktörü Rıza ​Çalımbay ise Emre Kılınç'ın Beşiktaş'ta oynamasını istediğini belirtti.
18.08.2019

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