Beşiktaş Şahverdi Çetin ile anlaşamadı

Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Genç oyuncu siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Oynamak istediği bir kulübe gitmek istediği için Beşiktaş'la anlaşamadı. Ankaragücü ile görüşmelere başladı" ifadelerini kullandı.

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