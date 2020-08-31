31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Beşiktaş için Aboubakar iddiası

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı gündemine aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları anlatan A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, "Şartlar oluşursa Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelme ihtimali yüksek." dedi.
31.08.2020
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