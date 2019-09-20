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Beşiktaş Avrupa'da ağır yaralı

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı​ Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi.
20.09.2019

Siyah beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısını Adem Ljajic ve Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Slovakya temsilcisinde Sporar takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ SLOVAN Bratıslava'nın 90+3 ve 90+4'te attığı iki gole engel olamadı ve mücadele 4-2'lik skorla sona erdi.

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