Avcı'nın Trabzonspor maçı planı hazır
Abdullah Avcı Trabzonspor maçı öncesi planlarını galibiyet üzerine yapıyor...
İlk 5 haftada 5 puan toplayarak Süper Lig'e kötü bir giriş yapan siyah-beyazlılar zorlu maçı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor...
Başkan Fikret Orman ve yönetiminin aldığı kongre kararından takımın olumsuz etkilenmemesini isteyen Abdullah Avcı, oyuncularını deplasmanda yapılacak karşılaşmaya konsantre etmeye çalışıyor.
Oyun sisteminde değişikliğe gitmesini beklenen deneyimli çalıştırıcının, pasa dayalı düzen yerine rakip kaleye direkt gitmenin yollarını aradığı belirtildi.
Burak Yılmaz'ın da geri dönmesiyle gol yollarındaki sıkıntının aşılacağını düşünen Avcı, Trabzonspor savunmasının arkasına atılacak olan toplarla skor üretmeyi düşünüyor...
Orta sahada da sürekli baskıyı yüksek tutmak isteyen tecrübeli teknik adamın, takımla yaptığı toplantılarda alınacak bir galibiyetin 3 puandan çok daha fazlası olacağını ifade ettiği kaydedildi.
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