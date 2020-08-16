Beşiktaş Nikola Kalinic için girişimleri hızlandırdı

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü arayışlarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekip, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için girişimlerini hızlandırdı.

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