Beşiktaş neden Valerien Ismael'i tercih etti? İşte 5 maddede o gerçekler
Beşiktaş, yeni teknik direktörlük konusunda Valerien Ismael'le anlaştı. Siyah-beyazlıların Fransız teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu 5 maddede bu anlaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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