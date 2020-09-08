Beşiktaş Nazım Sangare için teklifini yaptı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek mevkisini Nazım Sangare ile güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor'a teklifini yaptı.

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