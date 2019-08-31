Beşiktaş ile Rizespor 37. kez
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 37. randevularına çıkacak.
Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 35 gol attı.
Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2'lik skorlarla kazandı.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 mücadeleden 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan karşılaşmalarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.
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