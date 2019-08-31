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Beşiktaş ile Rizespor 37. kez

Beşiktaş ile​ Çaykur ​Rizespor Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibiyle oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 23'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
31.08.2019

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyle Süper ​Lig'de 37. randevularına çıkacak.

Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, ​Çaykur ​Rizespor ise 35 gol attı.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2'lik skorlarla kazandı.

Çaykur Rizespor, ​Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 mücadeleden 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

İki takım arasında ​İstanbul'da yapılan karşılaşmalarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.

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