19 Şubat 2020, Çarşamba
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Beşiktaş Mircea Lucescu'dan vazgeçti
Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu konusunda kararını verdi. Siyah-beyazlılar Rumen teknik adamdan vazgeçti. Lucescu'nun yaşından dolayı uzun vadeli planlara uymayacağı kararlaştırıldı.
19.02.2020
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