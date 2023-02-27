Beşiktaş maçı sonrası flaş eleştiri! "Faturayı kim üstlenecek?"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "İki senesi çöpe atılan bir Beşiktaş var. Üst üste iki yıl ocak ayında havlu atıldı. Bunun faturasını kim üstlenecek?" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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