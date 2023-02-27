BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibe çalının penaltı düğünü hakkında görüşlerini bildirdi. Toroğlu, "Daha temas olmadan havalanma başlıyor. Ben buna penaltı vermem." dedi. | Beşiktaş haberleri
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