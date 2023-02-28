BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Şenol Güneş sözleri! "Hocayı değiştirmekle olmaz ama..."
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ "Hep hocayı değiştirmekle olmaz. Fakat bu, Şenol hocanın her şeyi dört dörtlük yaptığı anlamına da gelmez" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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