Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Ghezzal ve Rosier..."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal ve Rosier için flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, "Rosier ve Ghezzal'i hallederiz, onlar bizim çocuklarımız. Benim niyetim, bu ekiple tamamen devam etmek." dedi. (BJK spor haberleri)

ABONE OL