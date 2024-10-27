Beşiktaş Kulübü 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı.
Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin salona girdiği esnada bazı kongre üyeleri tepki gösterdi ve devamında tekmeli, yumruklu kavga yaşandı. İşte o görüntüler...
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