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Hasan Arat: Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda "unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Kongrelere de böyle kalabalık korumalarla gelmeyecektiniz. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

27 Ekim 2024 | 14:01
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