BEŞİKTAŞ KONYASPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Kartal'ın 11'i!
Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u konuk edecek. Ligin son haftasında oynanacak olan zorlu mücadelede siyah beyazlı ekip sahaya Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin 11'i ile çıkacak. Müsabaka 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Konyaspor maçını CANLI izle...
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