Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Beşiktaş sahasında arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp ligi Fenerbahçe'nin önünde 2. bitirmek istiyor. Konuk takım ise ligi galibiyetle bitirme peşinde... Peki; Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Mücadele öncesi tüm detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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