26 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Flaş Beşiktaş sözleri! "Gelecek haftalarda gol bulmakta zorlanan..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u yenerek zirvede kritik bir virajı döndü. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Beşiktaş'ı değerlendiren Serdar Kelleci, "Beşiktaş'ın bu oyunu Kayserispor'un kadro yapısıyla da ilgili. Gelecek maçlarda gol bulmakta zorlanan bir Beşiktaş görebiliriz." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...
26.04.2021
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