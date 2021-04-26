Son dakika spor haberleri: Flaş Beşiktaş sözleri! "Gelecek haftalarda gol bulmakta zorlanan..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u yenerek zirvede kritik bir virajı döndü. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Beşiktaş'ı değerlendiren Serdar Kelleci, "Beşiktaş'ın bu oyunu Kayserispor'un kadro yapısıyla da ilgili. Gelecek maçlarda gol bulmakta zorlanan bir Beşiktaş görebiliriz." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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