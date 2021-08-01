Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası Salih Uçan'a flaş eleştiri! "O özelliğini göremedik"

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'la hazırlık maçı oynadı ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi. Yeni transferleri de yorumlayan Şahinoğlu, "Salih Uçan çok fazla hareketli değildi. Pasör özellikli Salih'i göremedik" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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