Beşiktaş - Kayserispor maçı sornası Erman Toroğlu: Beşiktaş beni tatmin etmedi!
Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş bugün beni futbol olarak tatmin etmedi. Maçı sadece kazandılar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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