BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Kartal'ın muhtemel 11'i!
Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanıp gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için ilk dörde kendisini katmaya çalışıyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal'ın Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11'i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...
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