BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli transferindeki sıkıntı ortaya çıktı!
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, transfer harekatını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Everton'dan Dele Alli'yi transfer etmek istiyor. A Spor yorumcusu Sercan Dikme, transferdeki sorunu açıkladı. Dikme, "Dele Alli ile ilgili İngiltere kaynaklı bir vergi problemi var. Bu çözülmeye çalışılıyor. Dele Alli için iki adet satın alma opsiyonu var. Ocak ayında 6 milyon euro ve yaz transfer döneminde 8 milyon euro."
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