24 Kasım 2020, Salı
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Beşiktaş kaleci transferi yapacak mı? Sergen Yalçın A Spor'a açıkladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın gündemine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, ara transfer döneminde kaleci transferi yapıp yapmayacaklarıyla ilgili " İki genç kalecime de güveniyorum. Ocak ayında kaleci almayacağım, kazanmak istiyorsak hatalara katlanmalıyız." dedi.
24.11.2020
Ara transfer döneminde kaleci transferi yapmayacaklarının altını ısrarla çizen Yalçın, "Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum! Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci transferi yapmayacağım. Kazanmak istiyorsak, hatalara da katlanmalıyız. İki genç kalecim olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre'yi oynatacağım" yorumunu yaptı.
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