Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 ile geçti. Maç sonrası A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu maçı değerlendirdi. BJK SPOR HABERLERİ
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