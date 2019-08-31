Beşiktaş milli ara öncesi moral peşinde
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Hafta içinde Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Roco ve Caner Erkin'in sakatlığı bulunuyor.
Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti.
Süper Lig'e ikide iki ile başlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'dan da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan El Kabir, takımdaki yerini alamayacak.
Çaykur Rizespor, ligin ilk iki haftasında deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.
Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor Mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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