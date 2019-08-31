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Beşiktaş milli ara öncesi moral peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında ​Çaykur ​Rizespor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
31.08.2019

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Hafta içinde Ricardo ​Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, ​Atiba, ​Roco ve Caner Erkin'in sakatlığı bulunuyor.

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup ​Sivasspor'a yenilirken, evinde ​Göztepe'yi mağlup etti.

Süper Lig'e ikide iki ile başlayan Çaykur Rizespor, İstanbul'dan da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan El Kabir, takımdaki yerini alamayacak.

Çaykur ​Rizespor, ligin ilk iki haftasında deplasmanda ​Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak ​Beşiktaş-Çaykur Rizespor Mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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