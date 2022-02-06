Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Antalyaspor maçı sonrası hakem isyanı!
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran açıklamalarda bulundu. Dalgakıran hakem performansını hedef alarak, "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:46
Dalgakıran'dan hakem isyanı! "Organize bir kötülük" 06 Şubat 2022 | 12:00
01:33
Toroğlu'dan Karaveli eleştirisi! "Papazlarla başla" 06 Şubat 2022 | 12:00
01:15
Toroğlu'dan Aboubakar - Larin benzetmesi! "Beşiktaş için sorun" 06 Şubat 2022 | 12:00
02:37
Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ın son durumu! İşte o değişiklik 06 Şubat 2022 | 12:00
01:27
O isimden flaş iddia! "Gedson transferindeki belgeler elimde" 04 Şubat 2022 | 12:00
11:54
Çebi'den Gedson sözleri! "G.Saray'ın önceliği olmayabilir" 04 Şubat 2022 | 12:00
01:23
Beşiktaş'ta Costa sesleri! Anlaşma 3 isme bağlı 04 Şubat 2022 | 12:00
00:31
Kartal'ın yeni hocası Hollanda'dan! İlk görüşme gerçekleşti 03 Şubat 2022 | 12:00