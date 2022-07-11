Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan Mario Gomez sözleri!
Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı yıldız, siyah beyazlılara transfer sürecinden, yeni sezondaki hedeflerine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Weghorst ayrıca Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in kendisine benzetilmesi hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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