17 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş için Gerson iddiası
Transfer için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gerson ile ilgileniyor.
17.06.2019
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