17 Haziran 2019, Pazartesi

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Avcı Adriano'nun kalmasını istiyor

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Adriano konusunda karar değiştirdi. Siyah beyazlılar Brezilyalı futbolcuya yeni bir teklif yapacak.
17.06.2019

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