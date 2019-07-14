Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Öte yandan kanat arayışlarını s��rdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





