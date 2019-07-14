14 Temmuz 2019, Pazar

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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Öte yandan kanat arayışlarını s��rdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 14:58
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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor...

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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sadece Adem Ljajic'in bonservisini almış ve transferde sessiz kalmıştı.

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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde borçlarını yapılandıran siyah-beyazlıların, borçları sebebiyle transferde sessiz kaldığı ve yapılandırmanın ardından önümüzdeki haftalarda transfer duyurularına başlayacağı öğrenildi.

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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Kara Kartal'ın bu iki oyuncuyu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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