BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yalçın'ın istifasına flaş iddia! "Sabote edildi"

Beşiktaş'ta şampiyon Teknik Direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etmişti ve yerine birçok isim gündemde. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sergen Yalçın'ın istifasının sebebini açıkladı. Uluç, "Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'ı sabote etti. Ayakları gitmedi, top oynamadılar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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