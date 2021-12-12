12 Aralık 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın gençleri hakkında kritik sözler! "Oynamalarına şaşırmıyorum"
Beşiktaş'ta kadro tercihi değişmeye başladı. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen siyah beyazlı takım, Kayserispor maçına gençlerle çıkacak. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın gençlerini yorumladı. Korkmaz, "Serdar Saatçi ve Can Bozdoğan'ı bir anda Ajax deplasmanında izlemiştik. Serdar, Welinton ve Necip'in yerine rahatlıkla stoperde oynayabilir. Can'ın bonservisi alınırsa Beşiktaş 3-4 yıl o pozisyonu kapatmış olur. Rıdvan ise Milli Takım'a kadar yükselmiş bir isim. Bu oyuncuların oynamasına hiç şaşırmıyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.12.2021
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