BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın gençleri hakkında kritik sözler! "Oynamalarına şaşırmıyorum"

Beşiktaş'ta kadro tercihi değişmeye başladı. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen siyah beyazlı takım, Kayserispor maçına gençlerle çıkacak. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın gençlerini yorumladı. Korkmaz, "Serdar Saatçi ve Can Bozdoğan'ı bir anda Ajax deplasmanında izlemiştik. Serdar, Welinton ve Necip'in yerine rahatlıkla stoperde oynayabilir. Can'ın bonservisi alınırsa Beşiktaş 3-4 yıl o pozisyonu kapatmış olur. Rıdvan ise Milli Takım'a kadar yükselmiş bir isim. Bu oyuncuların oynamasına hiç şaşırmıyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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