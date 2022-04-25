BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e flaş Vitor Pereira örneği! "Düz mantıkla düşünüyor"
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Siyah beyazlı ekip sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, teknik direktör Valerien Ismael hakkında konuştu. Kapsal, "Beşiktaş, topu kaptırdığı yerde doğru şekilde organize olamıyor. Valerien Ismael, tıpkı Vítor Pereira gibi üçlü sistemde düz mantıkla düşünüyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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