BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e 3'lü sitemi! "Yandı Beşiktaş"
Trabzonspor maçı ile Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna geçen Valerien Ismael, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fransız çalıştırıcının dikkat çeken yönü ise savunma hattını 3'lü defanstan kurması. A Spor yorumcusu Kemal Bilgin, Ismael'e sert sözlerle sitem etti. Bilgin, "Valerien Ismael 3'lü oynatırım dediğinde yandı Beşiktaş dedim. Welinton, Vida ve Montero kaç kez 3'lü oynadı? Defansını 4'lü yap." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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