BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Teknik direktör arayışlarına son veren Beşiktaş, takımı Valerien Ismael'e emanet etti. Siyah-beyazlılar, Fransız hoca için imza töreni düzenledi ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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