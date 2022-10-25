BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası kesildi. Son 6 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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