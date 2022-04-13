BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael için flaş detay! 4 milyon Euro...
Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana büyük bir fark yaratan Valerien Ismael konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Valerien Ismael'i herhangi bir kulüp transfer etmek isterse 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerekecek. " dedi.
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