BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Fenerbahçe derbisinde hangi sistemle oynayacak?
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin savunma hattında büyük eksikler var. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Valerien Ismael'in sistem değiştirme ihtimalini değerlendirdi. Dindar, "Hoca üçlü konusunda ders verebilecek ve ısrarcı birisi. Gelir gelmez Trabzonspor maçında bile üçlü oynadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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