BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Alexander Sörloth'a onay verdi!
Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıkışa geçti. Fransız hoca ile 2 maçta 4 puan toplayan Kara Kartal, yeni sistemiyle birlikte iyi oyunuyla da dikkat çekti. Siyah beyazlı ekip Ismael ile birlikte yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Ismael, daha önce Trabzonspor forması ile birlikte Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth için transfer onayı verdi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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