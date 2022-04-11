BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş bombaları peş peşe patlatıyor! İngiltere'de 4 isim...
Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu rapora göre İngiltere'nin Champsionship Ligi'nden 4 ismi kadroya eklenmesini istiyor. Detayları A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan açıkladı. Uzundurukan, "Blackburn Rovers'tan Ben Brereton Díaz, Reading'ten John Swift, Derby County'den Tom Lawrence ve Fulham'dan Fabio Carvalho hocanın yönetime sunduğu listedeki oyuncular." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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