BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valentin Rosier'in kırmızı kartına flaş eleştiri! "Pozisyonu sezemedi"
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin rakibi oldu. Zorlu mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maçın 19. dakikasında Valentin Rosier gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin hakemi eleştirdi. Keskin, "Rosier'in ilk gördüğü sarı kart çok gereksiz. İkinci sarı kartta ise hakem Ümit Öztürk pozisyonu sezemiyor. Göztepeli oyuncu çabuk birisi ve topu alıp giderken kendini attı. Kırmızı karttan sonra da Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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