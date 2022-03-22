BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yorumcudan Valerien Ismael sözleri! "Tartışmaya açık"
Beşiktaş'ta sezonun en önemli toplantısından beklenen karar çıktı ve Fransız teknik direktör Valerien Ismael siyah beyazlı ekibin yeni hocası oldu. 46 yaşındaki teknik direktör ile senelik 750 bin eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalandır. A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Ismael'i değerlendirdi. Kaynar, "Önder Karaveli tükenme noktasında. Mental olarak yoruldu. Yıpranan bir hoca ile devam etmek herkese haksızlık olur. Önümüzdeki yılın planlamasını şimdiden yapmak doğru ama isim olarak tartışmaya açık bir konu olacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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