20 Kasım 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Alanyaspor'un iptal edilen golüne yorum! "Golü uğraşıp..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı. İlk yarıyı değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un golü hakkında konuştu. Toroğlu, "Vida’nın hatasından gelen golü uğraşıp iptal ettiler. Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
20.11.2021
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