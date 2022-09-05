BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl için takas yöntemi devrede!
Beşiktaş transfer atağına kalktı. Siyah-beyazlı ekip Alanyasporlu Tayfur Bingöl'ü renklerine bağlamak istiyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transferde izlediği yolu açıkladı. Dikme, "Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Görüşmeler; Montero'nun 1 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a, Tayfur Bingöl'ün de 1 yıl kiralık olarak transferi şeklinde." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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